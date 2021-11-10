Hasan Taçoy: Üreticilere enerji kullanımını ucuzlatmalıyız

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



“ÜRETİCİLERE ENERJİ KULLANIMINI UCUZLATMALIYIZ”

Ekmek zammı hakkında konuşan Taçoy, “Endişem, temel gıda maddelerinde ve bazı ürünlerin üretiminde üreticilere ayrıcalık tanımazsak ve enerjinin kullanımını ucuzlatmazsak, bazı sektörleri de bu konu da rahatlatmazsak ve temel gıda ürünlerinin üretilmesinde kullanılan unsurları ucuzlatmazsak, bu rakamlar daha da yukarıya çıkar. Yarın elektriğe de zam gelecek ve bunlar fiyatlara yansıyacak. O yüzden gereken düzenlemelerin yapılması gerekiyor ve hem üreticinin hem de vatandaşın rahatlatılması gerekiyor” dedi.