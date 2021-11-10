Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde kokain bulundu!
Evinde kokain bulundu!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar...
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
banner107

Hasan Taçoy: Üreticilere enerji kullanımını ucuzlatmalıyız

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:30
90 Okunma
Hasan Taçoy: Üreticilere enerji kullanımını ucuzlatmalıyız
banner108

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“ÜRETİCİLERE ENERJİ KULLANIMINI UCUZLATMALIYIZ”

Ekmek zammı hakkında konuşan Taçoy, “Endişem, temel gıda maddelerinde ve bazı ürünlerin üretiminde üreticilere ayrıcalık tanımazsak ve enerjinin kullanımını ucuzlatmazsak, bazı sektörleri de bu konu da rahatlatmazsak ve temel gıda ürünlerinin üretilmesinde kullanılan unsurları ucuzlatmazsak, bu rakamlar daha da yukarıya çıkar. Yarın elektriğe de zam gelecek ve bunlar fiyatlara yansıyacak. O yüzden gereken düzenlemelerin yapılması gerekiyor ve hem üreticinin hem de vatandaşın rahatlatılması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su da zamlandı!
Su da zamlandı!
Şiddetli fırtına!
Şiddetli fırtına!
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
Acil Durum Hastanesi'nde doğum müjdesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim