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Hasipoğlu: 4’üncü bir anlaşma imzalanmasını talep etmek işgüzarlıktır

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Metinlerde yazılanları icraata koymak yerine 4'üncü bir anlaşma imzalanmasını talep etmek işgüzarlıktır." dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 09:12
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Hasipoğlu: 4’üncü bir anlaşma imzalanmasını talep etmek işgüzarlıktır

Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti hükümetten çekilme kararı aldı. YDP ve DP’nin  UBP– DP-YDP koalisyon hükümetinden çekilme kararının ardından  UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu “Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar. “dedi.

Hasipoğlu’nun açıklamasının tamamı söyle ;

” Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar.
Bu karara saygı duymamız mümkün değildir.Hükümet olmak sorumluluk İster, ciddiyet ister . Ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlara rağmen, halkımızı ve bizi yarı yolda bırakmak , samimi bir yaklaşım değildir. Gerek elektrikte, gerekse diğer ürünlerde hayatı ucuzlatmak için ciddi adımlar atmaya başlamışken , maliyenin kasasına ciddi bir gelir gelmeye başlayacak iken, ülkeyi hükümetsiz bırakmayı anlamak mümkün değildir . Hali hazırda imzalı üç Metin zaten vardır: koalisyon protokolü , hükümet programı ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalaman protokol .Ateşten gömleği giyip iş Bu metinlerde yazılanları icraata koymak yerine ,4 . Bir anlaşma imzalanmasını talep edilmesi işgüzarlıktır, hükümetten kaçmak için bahanedir . UBP’ne kimse şart koyup ortaklık yapamaz .
Biz UBP olarak görevden ve sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız
İvedi bir şekilde MYK ve Parti meclisimizi toplayıp Önümüzdeki alternatifleri değerlendireceğiz..”

Son Güncelleme: 30.04.2022 09:21
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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