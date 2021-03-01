Hasipoğlu: Bu sefer gerçekten de farklı olacak

Kıbrıs konusu ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri’nin taraflara gönderdiği davet mektubuyla ilgili önemli detayları paylaştı.

İşte açıklamasından başlıklar:

‘Guterres Davetinin Şifreleri.…25 Şubat 2021 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”a resmi davet yazısı yazılıp gönderilmiştir. Davet 27-29 Nisan tarihlerinde İsviçre`nin Cenevre kentinde, bizim, Güney Kıbrıs”ın, Türkiye, Yünanistan, İngiltere ve BM”nin katılacağı gayri resmi bir toplantı davetidir. Bu davet mektubunun gerekçesi, diğer bir ifadeyle toplantının ne amaçla yapıldığı önem arzetmektedir. Mektubun içeriğindeki cümleler, diğer bir ifadeyle verdiği mesajlara dikkatinizi çekmek isterim.

Görünebilir gelecekte, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak adına taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını anlamak için işbu toplantının yapılacağını açıklamaktadır.

Görünebilir gelecekte ifadesiyle, BM kendine göre bir süre ortaya koymaktadır. Niyetinin bir an önce Kıbrıs meselesini neticelendirmek olduğu anlaşılmakla birlikte, görüşmelerin başlaması halinde bir süre sınırının olup olmayacağı, görüşmeler başlangıç aşamasında karara bağlanabilecek bir konudur. Ancak bizim arzumuzu mutlaka bir takvimin olmasıdır.

Ortak bir zemin olup olmadığını değerlendirmesi oldukça önemlidir. İki günlük toplantılar ışığında değerlendirmenin sonucuna göre BM, bir tesbit yapacak ve nasıl bir yol haritası ortaya koyacağını belirtecektir.

Davet mektubunun diğer bir önemli paragrafı ise, “Bu sefer farklı olmaldır” ifadesidir. Bu cümleyi özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ile BM Özel Temsilcisi Bayan Lute arasında yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerde ortaya koyulan “iki devletli” çözüm modelinden sonra davet mektubu içerisine koyması önemlidir. Bize göre gerçekten de görüşmelere Crans Montana da kaldığı yerden değil, egemen eşitlik temelinde, tarafların eşit statüsü gözetilerek başlayıp devam etmelidir. Davetin içeriğine baktığımız zaman, bu davetin; iki toplumlu, iki kesimli federasyonu görüşmesi daveti olmadığı çok açıktır.

Son olarak Genel Sekreter, tarafları açık fikirli ve esnek bir şekilde gerçek niyetlerini ortaya koymaya davet etmektedir. Taraflar bundan sonraki süreçte neyi görüşmek istediklerini ortaya koyacaklardır. Diğer bir ifadeyle taraflardan eteklerindeki taşları dökmeleri istenmektedir.

Hatırlanacaktır ki, 2017 yılında Crans Montana”da federasyon görüşmelerinin çökmesinden sonra, Bayan Lute BM tarafından geçici özel temsilci olarak atamıştı. Atanma gerekçesi ise, Crans Montana görüşmesinin çökmesinden sonra taraflar federasyon müzakerelerinde ortak bir vizyona sahip olup olmadıklarını tesbit etmekti. Crans Montana”dan Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olan 3 yıllık Sayın Akıncı döneminde, federasyon görüşmelerinde Ortak Vizyonu taraflar yakalayamadı. Sayın Tatar, egemen eşitlik diyerek seçimi kazandı ve şimdi de dünya bu kazanıma saygı göstererek Kıbrıs Türk”ünün yeni vizyonunu ve görüşlerini dinlemeye hazırlanıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, işbu daveti kabul niyetini belirten mektubu içerisinde bulunduğumuz günlerde gönderecektir. Sonuç olarak, Güney komşumuz, BM ve diğer üç ülke, iki devletli çözüm modelini dinlemeye Cenevreye geliyor olacaklardır. Bu sefer gerçekten de farklı olacaktır. ‘







