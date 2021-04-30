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Hasipoğlu, Cenevre Zirvesini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına telefonla bağlanarak, Cenevre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 Nisan 2021 Cuma 18:21
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Hasipoğlu, Cenevre Zirvesini değerlendirdi

Cenevre’de adada var olan gerçeklerin anlatıldığını belirten Hasipoğlu, adada iki devlet olduğunun altını çizerek, “Güney’i tüm devlet tanıyor, KKTC’yi Türkiye tanıyor. Evet ama bu bizim egemen ve devlet olmadığımızı göstermez” dedi.

"KIBRISLI RUMLAR KADAR KIBRISLI TÜRKLER DE EGEMENDİR"

Kıbrıs Rum tarafı ne kadar egemense, Kıbrıs Türk tarafının da aynı derecede egemen olduğunu dile getiren Hasipoğlu, İngilizlerin yönetimi hem Kıbrıslı Rumlara hem Kıbrıslı Türklere devrettiğini anımsattı.

"GUTERRES'İN GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETTİRMEK İSTEMESİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Cenevre’de ortak zemin bulunmaması nedeniyle BM’nin “süreci kapatıyorum, bir daha müzakere olmayacak” demediğini işaret eden Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüşmeleri devam ettirme isteğini de takdir ettiğini söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 30.04.2021 18:23
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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