Hasipoğlu: Grup toplantısında Faiz Sucuoğlu’na tam destek verildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programı üzerinde yapılan görüşmelerin ardından UBP Meclis Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Daha sonra DP ve YDP Genel Başkanları FikriAtaoğlu ve Erhan Arıklı bir araya geldi. Ardından da koalisyon ortakları biraraya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, hükümet programının görüşülmesinin ardından hükümet ortaklarının biraraya gelerek değerlendirme yaptığını belirtti.

Hasipoğlu, saat 10.00’da başlayıp, 14.00’de tamamlanan UBP Meclis Grubu toplantısında Parti Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun milletvekillerine koalisyon hükümetinin bozulması ve yeniden oluşumu konusunda bilgi verdiğini kaydetti.

Tek tek tüm vekillere söz verilerek görüşünün alındığını belirten Hasioğlu, toplantının sonunda Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’na tam destek verildiğini söyledi.

Cumartesi günü gerçekleştirilecek güvenoylaması konusunda sorun olmadığını da belirten Hasipoğlu, hükümet ortakları arasında uyum söz konusu olduğunu söyledi.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, UBP toplantısının ardından koalisyon ortakları UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti Başkanı FikriAtaoğlu ve Yeniden DoğuşPartisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın birararaya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi

Hasipoğlu, toplantı sonrasında ortaklar arasında bir uyumun sözkonusu olduğunun gözlemlendiğini ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek güvenoylamasında herhangibir sorun görülmediğini sözlerine ekledi.BRT