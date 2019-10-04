Hasipoğlu'ndan dokunulmazlık açıklaması

İşte Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan ifadeler:
“Şuan için sağ partilerin ortak duruşuna baktığınız zaman bir farklılık göremiyorum.Ne anlamda farklılık göremiyorum? Sağ partilerin hemen hemen hepsi şunu söylüyor. Bu federasyon süreci tüketilmiştir diyorlar. Artık Kıbrıslı Rumlar bizimle ne yönetimi ne de zenginliği paylaşmak istemiyorlar. O konuda bir iradeleri yok. Biz bunu 41. Hükümet programına yazdık ama biliyoruz ki sağ partiler de bu görüşte hemfikir.
Bu seçim aslında baktığınız zaman siyasal partilerin kendi taban oyum nedir kendilerini ölçeceği bir seçim olmamalı. Bu seçim artık bundan sonra Kıbrıs Türk halkı ne şekilde bir yönetim modeli öngörüyor, geleceğini nasıl görüyorum seçimi olacak. Ve bu da birazda aslında federasyon modeli ile diğer alternatifler arasında olan yani federasyon ile iki devlet arasında olan bir ideolojik bir mücadele olacak.Ben diyorum ki bunun için sağdan iki üç aday çıkmasına gerek yok. Herkes aynı şeyi söylüyorsa çünkü bu bir hükümet olayı değildir. Burda pozisyon artık bellidir. Bu konuda kim ise uzman, kim ise bu konuda sağ görüşte olan müzakere masasında en iyi performansı koyacak bir kişi bulunur onun üzerinde odaklanılır ve ben iddia ediyorum ki eğer böyle sağ partilerde ortak bir aday noktasında birleşme olursa ilk turda bu seçim biter diye düşünüyorum. Aklın yolu birdir diyorum. Aklın yolu bir olduğu için bir olmamız gerekir diye düşünüyorum
Bu seçimi diğer partiler kendini test etme seçimi olarak görmesin. Çünkü bu bir ulusal dava, Kıbrıs meselesidir. O anlamda da tek bir aday olarak kendilerine müzakere masasında kendi görüşlerini yansıtabileceğini düşündüğü hangi adayda odaklanıyorlarsa o konuda bir birleşme olsun diyorum.
Sayın Arıklı’nın hazırladığı anayasa çalışması Hukuk, Siyasi, İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde. Ancak o geniş kapsamlı yani üç bölgeyi genel seçimleri de ihtiva eden bir çalışma üç bölgeye indirilsin diyor. Aynı zamanda şunu da içeriyor cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasal partilerin göstereceği adaylar dışında bağımsız olabilecek kişilerin de belli bir imza karşılığında destek bulması durumunda belli sayıda tasdik memurluğundan getirilmiş örneğin 5 bin imza getirip de aday olunabilmesi şeklinde bir kriter getirilme durumu var kii her isteyen çıkıp da ben cumhurbaşkanı adayıyım diyemesin.En azından halk nazarında belli bir oranda desteği olan şahısların aday olabilmesi noktasında Sayın Arıklı’nın getirmiş olduğu bir çalışma var. Bunu da tabi değerlendireceğiz. Henüz daha komite gündemine, görüşmeye almadık
Cumhurbaşkanlığı seçiminde anayasa değişikliğinin de olabilmesi yönünde yapılacak çalışmalar için sayın Başbakan beni görevlendirdi. Bu Anayasa değişiklikleri daha ziyade Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyor. Dolayısıyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını da içerecek bir Anayasa değişikliği paketi çalışması üzerinde çalışmalara başladık.Pazartesi Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı ile ilgili komitenin raporu Meclis Genel Kurul’una gelecek ve bu konuda bir oylama olacak. Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verecek olan Meclis’tir.
Bana göre Sayın Özgürgün’ün oylaması olarak düşünmemek lazım. Bütün vekiller kendileri için çıksınlar ve ona göre oylama yapsınlar diyorum. Bunu Sayın Özgürgün’den bağlamak doğru değil diye düşünüyorum. Çıksınlar o zaman herkes görüşünü söylesin. Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılmalı mı? kaldırılmamalı mı? bu olaya bence böyle bakılması gerekir. Hüseyin Özgürgün ile bu olayı bağdaştırmamak gerekir. Biz UBP olarak diyoruz ki bütün vekillerin dokunulmazlığı kaldırılsın bunun için de gerekli anayasa değişikliği çalışmalarına başladık”
(BRT)
hatta bakanlik da yapmasinlar..bakanlar distan teknokrat olarak atansinlar..vekiller sadece yasa yapsin..bu arada zorlu tore'nin bundan haberi var mi..
Ali Baba ve Kırk Haramiler Partisi'nin bir mensubu olan Zorlu Töre böyle bişeye asla oy kullanmaz hatta gündeme gelse bile tehditler savurur..Nedenmi? Çünkü "Puro kaçakçılığı suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre, 2009’da milletvekili seçilince yargılanmaktan kurtuldu" diyor 26 Mart 2011 tarihli VATAN gazetesi (http://www.gazetevatan.com/kktc-bakani-na-kacakcilik-suclamasi-367501-gundem/)Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Doğru olan da bu.. Bir tek kürsü dokunulmazlığı..
"Biz UBP olarak diyoruz ki bütün vekillerin dokunulmazlığı kaldırılsın bunun için de gerekli anayasa değişikliği çalışmalarına başladık” diyor Nasipoğlu...Yaşa be Nasip kardeş,herzaman olmasa bile,arasıra da doğru şeyler söylüyorsun..At gözlüğünü attın yani..
Bravo. Kesinlikle kaldirilmali . Dokunulmazlik kaldirildigi takdirde yolsuzluklarda bir dusus olur.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Töre hakkında şok suçlama.Puro kaçakçılığı suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre, 2009’da milletvekili seçilince yargılanmaktan kurtuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2009 seçimlerinde milletvekili seçilen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre hakkında Bakırköy Adliyesi’nde puro kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ortaya çıktı. Töre, 26 Şubat 2006 tarihinde 18 bin 626 TL değerinde kaçak puro ile yurda giriş yaptığında Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan ancak serbest bırakılan Töre hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin tarafından yürütülen soruşturma sonunda Töre hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Töre’nin “Eşyayı gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye’ye ithal ettiği” gerekçesiyle kaçakçılık suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı Tekin, sanık Töre’ye Adalet Bakanlığı ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği vasıtasıyla ön ödeme teklifi yapıldığı ancak 10 günlük süre içerisinde cevap verilmediğini belirtti. Savcı, suçüstü yapılan olayla ilgili ödeme yapılmaması nedeniyle TCK 53’üncü maddeye göre “kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan men edilmesi” talebinde bulundu.
2006 yılında işlediği suçtan dolayı hakkında 2 Mayıs 2008 tarihinde dava açılabilen Töre, tüm çağrılara rağmen ifade vermeye de gelmedi. Bunun üzerine Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Töre hakkında 01 Nisan 2010 tarihinde yakalama kararı verdi. Töre 2009 yılında KKTC’de yapılan genel seçimlerde parlamentoya girmeyi başarınca da dokunulmazlık zırhına büründü. Bu nedenle Töre’yi yargılayan Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava görülemiyor. Sık sık Türkiye’ye gelen Töre’ye mahkemenin hakkında çıkardığı yakalama kararı hatırlatılıyor. Polis tarafından kendisine bildirilen yakalama kararı üzerine Töre dokunulmazlığını gerekçe göstererek polisleri geri çeviriyor.
ayni zorlu tore'yi rantci ubp secmeni o tarihten beri surekli olarakvekil seciyor. yani kacakciliga tesvik ve yataklik yapiyor..hatta tore'den oyle memnun ki cumhrbaskani adayligi icin adi geciyor..secilirse hakkinda kacakciliktan tutuklama kararu bulunan bir cumhurbaskanimiz olacak. ubp secmeninin sanina da bu yakisir. bravo size..