Hasipoğlu: "UBP’de değişim rüzgârı var”

Hasipoğlu, “Yeni genel başkan ile UBP’de bir değişim rüzgârı var. Kurultayda Sucuoğlu’nun aldığı güçlü ve net sonuç; bunda etkili oldu… Bu da parti içinde özlenen güçlü başkan profili oluşturmuştur. Kurultay öncesinde de toparlanma başlamıştı. Seçimler partiye hareketlilik ve dinamizm getirdi. 11 Aralık’ta 50 kişilik milletvekili adaylarımızı belirleyeceğiz” dedi.

“Bekledikleri olmadı, daha güçlüyüz”

İşte Hasipoğlu’nun söylediklerinden başlıklar:

“Yeni gelen genel başkan ile partide ciddi değişimler var. Değişim rüzgârı var…Kurultayda Sucuoğlu’nun aldığı güçlü net sonuç var. Genellikle genel başkan seçimlerinde bu nasip olmamıştır, ilk turda belirlenmezdi. Bu da parti içinde özlenen güçlü başkan profili oluşmuştur. Kurultay öncesinde toparlanma başlamıştı. Faiz bey, seçilmeden önce 8 Eylül tarihinden itibaren 223 örgütümüzde seçimler yapıldı. Seçimler partiye hareketlilik ve dinamizm getirdi. Gazimağusa’dan 2.500 kişi oy kullanmak için geldi. İlerleyen süreçlerde de parti meclisimizi ve genel başkanımızı seçtik. Parti meclisine aday olan 182 arkadaşımız tüm KKTC’yi gezdi. Doğrudan demokrasiyi uyguluyoruz.11 Aralık’ta aday adayları ile milletvekillerini belirleyeceğiz. 50 kişilik milletvekili adaylarımız belirleyeceğiz. “UBP kurultayları partiye ciddi yaralar verir” derler ama süreç böyle olmadı, kazasız şekilde atlattık. Güçlü ve birlik içinde kurultaydan çıktık. Tıkanan yasama faaliyeti, ekonomi sorunlar sebebiyle seçime gideceğiz. Amacımız, ülkemizin önünü açmak.”

“Yaş eşiğini aşağıya düşürmemiz gerekiyor”

“Partimize daha önce hiç olmadığı kadar gençler ve kadınlar katkı koyuyor. Gençlerimizin yer almasından memnuniyet duyuyoruz. 30- 40 yaşlarında vekillerin de artık mecliste olması gerekiyor. Elbette tecrübeli vekillerin de…”

“Zaroğlu daha önce de UBP’deydi”

“UBP’ye katılacak olan Bertan Zaroğlu, daha önce UBP içerisinde yer alıyordu. Partinin birçok kademelerinde de yer aldı. Bertan Zaroğlu’nun UBP’ye uygun bir ideolojisi var. Lefkoşa bölgesinde kontenjan adayı olarak yer alacak. Genel başkanımızın kontenjan yetkisi vardır.

Genel başkanın kontenjanında iş adamı da olacak, başka partinin başkanı da olabilir. Oda başkanı da olabilir. Partiye katkı sağlayacak herkes olabilir.”



“UBP zor dönemlerin partisidir”

“UBP zor dönemlerin partisidir. İki yıl öncesinde pandemi sürecinde, CTP ve HP’ye güçlü hükümet kuralım demiştik. Öneri de bulunduk. “Ele ele verelim” diye ama destek verilmedi. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar hükümetten kaynaklı bir sorun değil. Halka bu anlam da destek olacak tek partiyiz. Güçlü şekilde iktidara gelmek hedefimizde bundan… Tünelin ucunda ışığı görüyoruz. Ateşten gömleği giydik. Şimdi karanlık bir tablo var ama UBP ışığı görüyor…Üzerinde durabileceğimiz bir ekonomi yapı yaratmak boynumuzun borcudur. Ulusal Birlik Partisi hiçbir zaman tünelin ucunda ışık yok demez:. ucunda ışığı daima görür, çünkü bu devlete inanır ve bu devleti yaşatmak azmindedir.”

“Parlamenter sistemi sorgulayacağız”

“ Tek başımız iktidara gelirsek, parlamenter sistemi sorgulayacağız. Arayış içerisine gireceğiz. Ama reformları yapabilecek güçlü iktidarlardır… Kamu reformunu belediye reformunu ülkeye gelir getirici bazı adımlar atılması bunlar için güçlü iktidar ve bunu yaratabilecek vizyon gerekir, bunun için devlete inanmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik anlamda çöküp de biz bir şekilde başka alternatiflere bir anlaşmaya zorlanalım şeklinde bir uçurumun eşiğine getirilmektense güçlü şekilde kimseye bağımlı olmadan ekonomik anlamda kendi ayaklarımız üzerinde durabilen bir yapı yaratmak istiyoruz. Bu anlamda güçlü iktidar olsun diyoruz. Bizim istediğimiz 5 yıl vekâlet…Vatandaşın cebine müspet bir etki yaparsak zaten vatandaş bizi ödüllendirecektir.”

“Rum’a muhtaç olmamızı isteyenler var”

“Ülkenin ekonomik durumu ne olursa olsun Güney Kıbrıs komşumuz hiçbir şekilde bu ada etrafındaki zenginliği kendi ülkelerindeki o zenginliği bizimle paylaşmazlar. Böyle bir paylaşım niyetleri yoktur. Bıraksınlar bu düşünceleri…Ekonomi çöksün de biz Rum’a muhtaç olalım zihniyeti çok yanlış bir zihniyettir. Halkımız bizi umut olarak görüyor bu fırsatı bize vermek istiyorlar. Her şeye rağmen ekonomideki bu duruma rağmen en güçlü umut olarak ülkemizin önünü açma anlamında bize güveniyorlar. Başarılı olursak yola devam ederiz başarısız olursak hiçbir itirazım yoktur başka bir güçlü iktidar gelsin.”

“Sürprizler var…”

“Anket sonuçlarında Ulusal Birlik Partisi, yüzde 40, 24 vekil bandında görünüyor… Adaylarımızın hepsi açıklanmadı, güzel sürprizlerimiz olacak. Adaylar da açıklandıktan sonra kampanya süreci başlayınca biz Yüzde 40’lık bandımızın biraz daha yukarıya everilmesini düşünüyoruz. 24 vekil olsa bile yine bir ufak parti ile koalisyon yine olabilir. Ancak çok daha rahat ve güçlü bir şekilde olabiliriz diye düşünüyorum.”