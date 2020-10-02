Haspolat kavşağında, üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın devam ettiği yerler, yarın ve Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.
Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
HASPOLAT KAVŞAĞINDA BAZI YOLLAR HAFTASONU TRAFİĞE KAPANACAK
Haspolat kavşağında, üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın devam ettiği yerler, yarın ve Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.
Haspolat kavşağında, üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın devam ettiği yerler, yarın ve Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.