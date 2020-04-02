“Hastalanmak asla utanılacak bir şey değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

TUFAN ERHÜRMAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sağlık çalışanlarımızdan ve hükumet yetkililerinden test sonuçları pozitif çıkan bazı hastalarımızın bulundukları temasları gizleme eğilimi içerisinde oldukları bilgisi geliyor. Lütfen (gerekirse kamu spotları hazırlayarak) hep birlikte tüm yurttaşlarımıza bir kez daha anlatalım: Hastalanmak asla utanılacak bir şey değil. Hastalandığımızı öğrendikten sonra temas kurduğumuz kişileri yetkili makamlara bildirmek ise bırakın utanılacak, çekinilecek bir şey olmayı, temas kurduğumuz insanlara ve bu topluma yapılacak en büyük iyiliktir.