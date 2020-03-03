“Hastane yangını meselesi sır olmamalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangının sır olmaması gerektiğini vurguladı.

Meclis kürsüsünden konuşan İncirli, hastanenin neresinde yangın çıktığının bilindiğini, ama neden çıktığının bilinmediğini söyleyerek, “Hastanede çıkan yangında zehirli dumanlar içeriye girenleri etkiledi” dedi. Zehirli dumanların bulunduğu yere giren kişilerin tedbir alınmadan sokulduğuna dikkat çeken Sıla Usar İncirli, “Tedbir alınmadan sokulmamalıydı” ifadelerini kullandı. Kendisinin de hastanenin en kısa zamanda açılmasını istediğini, ama bunun güvenli bir şekilde, kimseye zarar vermeden olması gerektiğini vurgulayan CTP’li Vekil, hastane yangını konusunun sır olmaması gerektiğinin altını çizdi.