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Hastanede yeni bir panik yaşanıyor

03 Ocak 2021 Pazar 13:38
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Hastanede yeni bir panik yaşanıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde tedavisi yapılan bir hasta, eve gittikten 3 gün sonra ateşi çıktı, yapılan PCR testi pozitif.

Hastanın muhtemelen hastane içerisinde pozitif olma ihtimali Göğüs Hastalıkları Servisini harekete geçirdi.

Serviste yatan tüm hastalar, hemşireler ve doktorlar PCR taramasına çağrıldı.

Pandemi sürecinin yükünü çeken göğüs doktorları hem pandemi, hem de normal göğüs servisi ile poliklinikte de hizmet veriyor.

İlgili hastanın yanında, daha önce bulaş görülen ve taramada negatif çıkan bir yoğun bakım hastasının yattığı, ilgili hastanın da tarama kapsamında olduğu öğrenildi.

Şu an hastanenin en yoğun bölümlerinden biri durumundaki göğüs hastalıkları servisinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Süratle bulaşın kaynağını tespit etmek isteyen temas takip ekibi, bu yolla salgının yayılmasının önüne geçmek istiyor.

Hastanede uygulanan kurallar gereği, hiçbir hasta PCR testi yapılmadan servise yatırılmıyor. Pozitif olarak hastaneye gelen hastanın da PCR testlerinin negatif olduğu, 3 gün önce tüm testleri yapılarak taburcu edildiği biliniyor.

Buna göre, az da olsa bulaşı dışarıda kapma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Haber Kıbrıs

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