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Hastaneden izinsiz ayrılan kişi aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

21 Mayıs 2019 Salı 14:33
Hastaneden izinsiz ayrılan kişi aranıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna KUSHNIR (K-26) yatmakta olduğu servisten izinsiz olarak ayrılmıştır. Bahse
konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
HastaneAranıyorHaberKıbrıs
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Halk 2019-05-21 15:35:01

Neden Hastanede yatıyordu sebebi nedir

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