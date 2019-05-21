Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna KUSHNIR (K-26) yatmakta olduğu servisten izinsiz olarak ayrılmıştır. Bahse
konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Hastaneden izinsiz ayrılan kişi aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.
21 Mayıs 2019 Salı 14:33
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna KUSHNIR (K-26) yatmakta olduğu servisten izinsiz olarak ayrılmıştır. Bahse
Neden Hastanede yatıyordu sebebi nedir