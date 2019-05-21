Hastaneden izinsiz ayrılan kişi aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devletsi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna KUSHNIR (K-26) yatmakta olduğu servisten izinsiz olarak ayrılmıştır. Bahse

konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.