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Hatay Deniz Otobüsü’nün Gazimağusa seferleri başlıyor

KKTC’ye ilk seferini 19 Mayıs’ta Girne’ye gerçekleştiren Hatay Deniz Otobüsü’nün (HADO) Gazimağusa seferlerine 5 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:36
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Hatay Deniz Otobüsü’nün Gazimağusa seferleri başlıyor
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Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Ağustos’tan itibaren her cuma saat 11.00’de Arsuz-Gazimağusa seferini yapacak olan Piyale Paşa gemisinin, pazar günleri saat 23.45’te Gazimağusa’dan Arsuz’a doğru hareket edeceği kaydedildi.

Ortalama 4 buçuk- 5 saat sürmesi öngörülen seferlerin bilet fiyatları sivil vatandaşlar için 850, öğrenciler için 650 lira olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gazimağusa’da çok sayıda hemşerimizin olduğunu gördük. Aynı zamanda sefer sayımızı artırmak, iki şehir arasında gelip gidecek insanlara katkı sağlamak ve diğer geminin olası arıza durumunda acil müdahale edip insanlarımızı sıkıntıya sokmadan tahliye etmek ve seyahatlerini devam ettirmek için ikinci bir gemiyi aldık. Girne ile seyahatimizi haftada iki defa yapıyoruz. İki gidiş iki geliş seyahatimiz var. Şimdi de Gazimağusa’ya haftada bir seyahat ile başlayacağız” diyerek HADO seferlerinin haftada altıya çıkacağını belirtti.

HADO’nun Arsuz-Girne seferi çarşamba ve pazar günleri saat 23.45’te, Girne-Arsuz seferi de salı ve cuma günleri saat 13.00’te gerçekleşmeye devam ediyor.

HADO ile seyahat etmek isteyenler, www.hado.com.tr İnternet sitesinden bilet temin edebilecek ve detaylı bilgi sahip olabilecek.

Son Güncelleme: 01.08.2022 10:42
Anahtar Kelimeler:
Hatay Deniz OtobüsüHADOGazimağusa Seferleri
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