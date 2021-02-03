Hava Durumu / 03 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 3 Şubat Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı bulutlu ve yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17-22 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.