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Hava Durumu / 04 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Şubat Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

04 Şubat 2021 Perşembe 10:10
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Hava Durumu / 04 Şubat 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 4 Şubat Perşembe günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu ve gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-20 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

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