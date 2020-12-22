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Hava Durumu / 22 Aralık 2020

KKTC’de yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

22 Aralık 2020 Salı 10:32
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Hava Durumu / 22 Aralık 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 23 - 28 Aralık tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı bulutlu günün ilk saatleri kısa süreli sağanak yağmurlu, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar açık ve az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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