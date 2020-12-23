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Hava Durumu / 23 Aralık 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 23 Aralık Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

23 Aralık 2020 Çarşamba 09:15
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Hava Durumu / 23 Aralık 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 23 Aralık Çarşamba günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava, parçalı bulutlu öğleye kadar hafif sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14-19 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

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