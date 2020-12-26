Hava Durumu / 26 Aralık 2020

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Aralık Cumartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bugün hava, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14-19 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 18 derece olması bekleniyor.