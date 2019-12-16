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Hava durumu nasıl olacak?

Havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, güç içerisinde yağış beklenmiyor.

16 Aralık 2019 Pazartesi 10:43
Hava durumu nasıl olacak?

Ülke genelinin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Son Güncelleme: 16.12.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
HavaHaber
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