Hava durumu nasıl olacak?

Ülke genelinin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Son Güncelleme: 16.12.2019 10:45
Havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, güç içerisinde yağış beklenmiyor.
Ülke genelinin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.