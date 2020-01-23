Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek

23 Ocak 2020 Perşembe 10:19
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren hafta boyunca bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, bugün ve haftaya salı ve çarşamba günleri sağanak yağmur, cumartesi günü ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

(BRT/METEO)

Son Güncelleme: 23.01.2020 10:22
Anahtar Kelimeler:
HavaNasılOlacakHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB ekipleri, Şeytancık Et Pazarı önünde 47 kilo pastırmayı müsadere etti
LTB ekipleri, Şeytancık Et Pazarı önünde 47 kilo pastırmayı müsadere etti
Oğuz: Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları geliştirilmeli
Oğuz: Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları geliştirilmeli
Havinsu’dan 3 gündür haber alınamıyor
Havinsu’dan 3 gündür haber alınamıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim