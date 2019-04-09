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Hava sağanak yağmurlu olacak

09 Nisan 2019 Salı 08:58
Hava sağanak yağmurlu olacak
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Meteoroloji Dairesi, özellikle bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden açıklanan 9 – 15 Nisan tarihleri arasındaki haftalık hava raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Havanın; bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu sabah saatleri sisli, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu, günün ilk saatleri hafif sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu, cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler genellikle 23 – 25 ºC çarşamba ve perşembe günleri 19 – 22 ºC sahillerde ise periyot boyunca 19 – 22 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Yağmurlu
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