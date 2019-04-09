Hava sağanak yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, özellikle bugün havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.
Daireden açıklanan 9 – 15 Nisan tarihleri arasındaki haftalık hava raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler genellikle 23 – 25 ºC çarşamba ve perşembe günleri 19 – 22 ºC sahillerde ise periyot boyunca 19 – 22 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.