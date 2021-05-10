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Hava Sıcaklığı 31 – 34 Derece Dolaylarında

Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:01
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Hava Sıcaklığı 31 – 34 Derece Dolaylarında

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık,  az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramının ilk günü olan Perşembe sabahı yer yer sis görülecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 - 28 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

TOZLU HAVA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Öte yandan tozlu havanın da bölgedeki etkisini kaybettiği açıklandı. Bölge, yaklaşık iki haftadır tozlu havanın etkisindeydi.

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Hava DurumuKKTC Hava Durumu
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