Hava sıcaklığı artıyor

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-40 derece dolaylarında seyredecek.
Girne: 25°C
Lefke: 30 °C
Güzelyurt: 35 °C
Lefkoşa: 40 °C
Mağusa: 34 °C
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK
Meteoroloji Dairesi arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti