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Hava sıcaklığı artıyor

25 Haziran 2019 Salı 10:40
Hava sıcaklığı artıyor

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-40 derece dolaylarında seyredecek.

Girne: 25°C

Lefke: 30 °C

Güzelyurt: 35 °C

Lefkoşa: 40 °C

Mağusa: 34 °C

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Meteoroloji Dairesi arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti

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Anahtar Kelimeler:
Hava Sıcaklığı
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