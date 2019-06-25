Hava sıcaklığı artıyor

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-40 derece dolaylarında seyredecek.

Girne: 25°C

Lefke: 30 °C

Güzelyurt: 35 °C

Lefkoşa: 40 °C

Mağusa: 34 °C

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Meteoroloji Dairesi arazi ve orman yangın olasılığının çok yüksek olduğunu belirtti