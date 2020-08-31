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HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 11 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:18
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HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 11 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Dairenden yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, bugünden başlayarak 7 Eylül’e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde mevsim normallerinin 8 ile 11 derece üzerinde seyrederek 42-45 derece olacak.

Sahillerde ise mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde 35-38 derece sıcaklık görülecek.

Daireden yapılan açıklamada sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağırıldı.

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Meteoroloji DairesiHava DurumuKKTC Sıcak Hava
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