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Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 8 derece düşecek

Hava hafta boyunca bulutlu, pazar ve pazartesi günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

01 Aralık 2017 Cuma 16:25
Hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 8 derece düşecek
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Hava önümüzdeki hafta soğuyacak. Hafta sonunda 20-23 derece dolaylarında seyredecek sıcaklık, önümüzdeki hafta 8 derece birden düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 -8 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca bulutlu,  pazar ve pazartesi günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece, ikinci yarısında ise 8 derece düşerek 12- 15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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