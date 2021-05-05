Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Flaş Haber
Atama ve Görevden Almalar
Kapat

Havalar ısındı yangınlar başladı!

05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:17
281 Okunma
Havalar ısındı yangınlar başladı!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

04.05.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa Kabristanlığının güney kısmındaki dere yatağında henüz tespit edilemeyen sebepten ötürü meydana gelen yangın sonucu beş dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otların yanı sıra bir adet akasya ağacı ve Şeho ÖZDEMİR’e ait sulama hortumları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından döndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

04.05.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Biren Tarım Bölgesinde elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre neticesinde meydana gelen yangın sonucu üç ayrı şahsa ait toplam 80 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından döndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemaliye Kavani hayatını kaybetti
Cemaliye Kavani hayatını kaybetti
Kamuda ‘yaz mesaisi’ başlıyor
Kamuda ‘yaz mesaisi’ başlıyor
Burslar ne zaman ödeniyor?
Burslar ne zaman ödeniyor?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim