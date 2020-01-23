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Havinsu’dan 3 gündür haber alınamıyor

Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp 

23 Ocak 2020 Perşembe 11:30
Havinsu’dan 3 gündür haber alınamıyor

Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp 

20 Ocak günü saat 07.00 sıralarında, okula gitmek için evinden ayrılan Havinsu'nun kayıp olduğuğu bildirildi 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada söz konus genç kızın arandığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
HAVİNSUKAYIPAranıyorHaberKıbrısGündem
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AYŞE 2020-01-23 11:57:27

SIKTI ARTIK VALLAHİ. POLİS NERDE. SOSYAL HİZMETLER NERDE. BİRİLERİ BİRŞEY YAPSIN ARTIK. ÖNLEM Mİ LAZIM TEDAVİ LAZIM HER NEYSE YAPILSIN ARTIK. YAZIK GÜNAH

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