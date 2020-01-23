Havinsu’dan 3 gündür haber alınamıyor

Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp
20 Ocak günü saat 07.00 sıralarında, okula gitmek için evinden ayrılan Havinsu'nun kayıp olduğuğu bildirildi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada söz konus genç kızın arandığı belirtildi.
Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp
Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki Havinsu Kurtal kayıp
20 Ocak günü saat 07.00 sıralarında, okula gitmek için evinden ayrılan Havinsu'nun kayıp olduğuğu bildirildi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada söz konus genç kızın arandığı belirtildi.
SIKTI ARTIK VALLAHİ. POLİS NERDE. SOSYAL HİZMETLER NERDE. BİRİLERİ BİRŞEY YAPSIN ARTIK. ÖNLEM Mİ LAZIM TEDAVİ LAZIM HER NEYSE YAPILSIN ARTIK. YAZIK GÜNAH