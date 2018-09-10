Hayvancı-Hükümet Uzlaştı

Hayvan üreticilerinin taleplerinin giderilmesi için Başbakanlık’ta Başbakan Erhürman başkanlığındaki toplantıda taraflar uzlaştı.

Uzlaşı sonucu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylem sonlandırıldı.

Toplantıdan çıkan sonuca göre; Küçükbaş hayvan desteği artırılacak, süt İmalathanelere 1.87’ye satılacak. 2.60 TL olan süt fiyatı 1.80 olarak yeniden belirlendi. 1.90’dan imalat sanayiine satılan sütün 1.87 TL’den satışı gerçekleştirilecek.

Üreticilerin artan giderlerinin karşılanması için 4 ay süreyle litre başına 1 TL destek primi ödenecek. Karma hayvan yemi ithalatına izin verilecek

Hükümet ile Hayvan Üreticileri arasındaki uzlaşı Protokolü ise yarın imzalanacak

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, protokolün yarın imzalanacağını vurguladı. Hayvancılar Birliği ise hükümet arasında uzlaşı sağlandı. Buna göre, küçük baş hayvan desteği artırılacak. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yem ithalinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Fiyatların serbest bırakılarak, hayvancı, tüccar ve firmaların bu alanda daha rahat hareket edeceğini söyledi.

NAİMOĞLULLARI

Naimoğulları, et konusunda da ucuzlama olma adına hayvancıların gereğini yapacağını söyledi.

Hükümetle dört aylık protokolün yarın Maliye Bakanlığı’ da imzalanacağını anımsatan Naimoğulları, sorunu çözmek için hükümetin ortaya koyduğu çabaya teşekkür etti.

Hükümetin kaynaklarının Kısıtlı olduğunu bildiğini belirten Naimoğulları, bazı konularda hükümetin iyi niyetine güvenerek, uzlaşı yönünde adım attıklarını vurguladı.

Yönetim Kurulunun bugün İçin eylemi dondurma kararı aldığını vurgulayan Naimoğulları, bu kararı hayvancı ile paylaştı.

Hayvancılarla yapılan toplantıda hazır bulunan TDP Başkanı ve Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, yoğun diplomasının ardından uzlaşı sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.