Hayvancılar Birliği sektörün daraldığı uyarısını yaptı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, arpa fiyatlarındaki artışa ilişkin görüşlerinive hayvancılıkla ilgili taleplerini bir yazıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na iletti.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları imzasıyla gönderilen yazıda ‘sektördeki sıkıntıların aşılabilmesi için önerilen süt fiyatları da dahil bazı tedbirler’ sıralandı.

Üreticilerin arpayı alabilmesi için banka temliklerinin kaldırılması, Ekim ayında küçükbaş hayvancıya hayvan başına 120 kg faizsiz yemlik arpa verilmesi, keçi sütü fiyatlandırılmasında kesin bir alt limit konulması’ ve işsiz kalan hayvancılara maaş bağlanması istenen yazıda ayrıca çiftliklerdeki hastalıklara dikkat çekildi.

Yazıda ‘Eylül 2016’da toplam süt miktarı 385 ton günlük iken, Eylül 2017 günlük süt miktarının 370 tona düştüğüne’ işaret edildi ve ‘toplamda yüzde 20 azalmanın fabrikaların kapanmasına’ neden olacağı uyarısı yapıldı.