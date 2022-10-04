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Hayvancılık Dairesi açıkladı!

Hayvancılık Dairesi, Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü gereği, KKTC yurttaşı olup olmamasına bakılmaksızın karadan olta ile avcılık haricindeki her türlü amatör avcılık faaliyetlerinin izne tabi olduğunu açıkladı.

04 Ekim 2022 Salı 19:09
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Hayvancılık Dairesi açıkladı!



Daireden yapılan yazılı açıklamada, amatör avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin hem kendileri hem de avcılıkta kullanacakları tekneleri için daireden izin almaları gerektiğine işaret edildi.

Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ise gün batımından gün doğumuna kadar avcılık faaliyetinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

“Su Ürünlerı Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü gereği, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesinin zorunludur. Ayrıca 1 Ekim – 31 Mart döneminde tam göz boyu 84 mm’ye eşit veya daha büyük olan fanyasız ağların kıyıdan itibaren kullanılması serbest olduğundan balıkçılarımızın teknelerinin ve ağlarının zarar görmemesi için kıyı şeridinde seyir halinde bulunacak olanların gündüz flamalı gece ise ışıklı şamandıralara yaklaşmadan seyir faaliyetinde bulunmaları önemle duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık DairesiSuAVCILIK
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