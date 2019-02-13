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HAZİNE-SEN'den Çeler'e destek!

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
HAZİNE-SEN'den Çeler'e destek!

Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) Başkanı Sezai Emre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in çalışmalarının önemli ve takdire şayan olduğunu, çalışanların insanca yaşayabilmesi adına yapılacak iyileştirmeleri her zaman destekleyeceklerini belirtti. 
Emre, son günlerde tartışma konusu olan özel sektörde sendikalaşma ve KKTC vatandaşlarının istihdamına maaş desteği verilmesi ile ilgili Yerli İş Gücü İstihdamını Destekleme Tüzüğü’nde yapılacak değişiklik konusunda yazılı açıklama yaptı. 
Sermayenin sendikalaşmanın korkulacak bir şey olmadığını bilmesi gerektiğini belirten Emre, “Çalışanların huzurlu bir ortamda emeğinin karşılığını alarak mutlu bir şekilde çalışması verimin artması sonucunu doğuracaktır. Oysa ülkemizdeki mevcut düzende işveren çalışanlarına her türlü baskıyı yapmayı kendisinde hak olarak görmektedir” ifadelerini kullandı. 

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Emre, devletin üzerine düşen görevi yerine getirmekten imtina edip gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak özel sektörde çalışan emekçileri işverenin insafına bıraktığını iddia etti. 
Üretim ve ticaretin gelişmesinin ancak dengeli piyasa şartları çerçevesinde gerçekleşebileceğine işaret eden Emre, mevcut yapıda çarpık gelir dağılımının toplumda huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. 
Sendikalaşma ve maaş desteği sayesinde emekçilerin işyerlerine ve işlerine daha çok bağlanarak sahipleneceğini, daha çok özen göstereceğini kaydeden Emre, bunun sonucu olarak iş kazalarının azalacağını, verimli çalışma ve kalitenin artacağını dile getirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
HAZİNE-SENÇeler
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