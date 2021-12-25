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Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar

Değirmenlik – Dağyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda bir araç içerisinde sahte para yapında kullanılacağı düşünülen materyaller bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Simplice Mfoujan Nechi ve Patrice Geal Tchienda mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 11:48
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Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar
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(Kamalı Haber)

 Değirmenlik – Dağyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda bir araç içerisinde sahte para yapında kullanılacağı düşünülen materyaller bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Simplice Mfoujan Nechi ve Patrice Geal Tchienda mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı huzurda bulunan zanlılar Simplice Mfoujan Nechi ve Patrice Geal Tchienda’nın sahte para basmak için gizli ittifak suçlarına methaldar olduklarını söyledi.

Polis 24 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde değirmenlik dağ yolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde ZANLI 2 Patrice Geal Tchienda’nın yönetiminde bulunan KD 760 araç kontrol amaçlı durdurulduğunda araç içerisinde siyah renk şifreli diplomat çantası içerisinde folyo kağıtlara sarılı vaziyette henüz miktarı tespit edilemeyen sahte para basmada kullanıldığına inanılan malzeme tespit edilmiş olup yapılan araştırmada konu şahısların sahte para basıp tedavüle sürmek için gizli ittifak suçlarını işledikleri tespit edilmiştir.

Polis memuru Aydoğanlı zanlıların tutuklanmasını akabinde zanlı Nechi’nin ikametgâhında mahkeme emri ile 20.55-21.20 saatleri arasında yapılan aramada konu şahsın yatak odası içerisindeki komodin çekmecesinde kâğıt peçeteye sarılı vaziyette yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturcu madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kâğıtlar tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlı Tchienda’nın ikametgâhında ise kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler ve aranan suç ortağı bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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