Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) ‘cinsel istismar iddiasıyla’ bir öğretmen hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla, söz konusu şahıs hem öğretmenlikten hem de kamudan atıldı.

Öğretmen ile öğrencisi arasında gerçekleştiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarının medyaya yansıması sonrası olayın boyutu değişmişti.

Skandal nitelikli yazışmalarda öğretmenin, başka öğrencilerle de cinsel ilişkiye girmek istediği, 18 yaşından küçük çocuğun da, öğretmene arkadaşlarını beğendirmek için yoğun çaba harcadığı, hatta öğretmenin kendi arkadaşlarına da 18 yaşından küçük çocuklarla buluşma ayarlaması için, öğrenciye talepte bulunduğu iddia edilmişti.

GÖKÇEBEL: “SENDİKA HERHANGİ BİR KORUMA YA DA KOLLAMA YAPMAMIŞTIR…”

Konu sonuçlandı. Süreç içerisinde yapılması gerekenleri, sendika yapmıştır Herhangi bir koruma ya da kollama yapılmamıştır. Sendika bu tip münferit olayların, toplumun kabullenmediği, etik-ahlak değerlerine uymayan olayların yaşanmaması için elinden geleni yapar.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI