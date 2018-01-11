Hemen herkes kaos korkusu yaşıyor!

Erken genel seçimler sonrasında 3 veya 4 partili koalisyon seçeneklerinin ortaya çıkması, ayrıca

3 partinin UBP ile koalisyondan yana olmadığını açıklaması vatandaşlar tarafından endişeyle izleniyor, hemen herkeste kaos korkusu yaşanıyor.

Diyalog muhabiri Pelin Yükselay'ın görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, yıllardan beri hükümet krizlerinin yaşandığı KKTC’de işlern yolunda gitmediğini ve sorunların çözülemediğini belirterek, çıkış yolunun Başkanlık Sisteimi olduğunu söylüyor.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Ergün Kemal Yaşar:

"Refah için Başkanlık sistemi"

Ben başkanlık sistemine geçilmesini istiyorum ama önce sistemin oturtulması lazım. Şu an eksikliklerimiz açısından bu sisteme geçmek için çok erken. Başkanlık sistemine geçilebilmesi için ilk olarak her türlü imkânın halka sağlanması gerekir. Başkanlık sisteminde halkın refahının da artacağına inanıyorum. Altı partinin de meclise girdiği bir sonuç var karşımızda. Bekleyip göreceğiz. Bir koalisyon muhakkak ki kurulacak. Tabi eğer ilerleyen zamanlarda tıkanıklık olursa yine son çare seçim olacak.

Tunç Meriç:

"Başkanlık sistemi şart "

Kesinlikle başkanlık sistemine geçilmelidir. Bu kadar küçük bir ülkede, bu kadar çok partinin oluşu koalisyonu gerektiriyor. Koalisyona da pek yanaşan parti yok, oylar dağılıyor. Burası için en ideal yönetim şekli başkanlık sistemidir.

Seçime katılım oranı düşük olduğu için haliyle sonuçlarda değişik oldu. İktidar bundan pay çıkardı kendine. Özellikle Halkın Partisi atağa geçti. Ama tabi bu da çözüm değil, tek çözüm başkanlık sistemi. KKTC için en ideal yönetim şekli odur.

Mehmet Kadiri:

"Zaman kaybetmeden başkanlık sistemi"

Hiç zaman kaybetmeden başkanlık sistemine geçilmeli. Başkanlık sistemi ile iki başlılığın ortadan kalkacağına inanıyorum. Bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan Başbakan, biri sağa çekiyor, biri sola çekiyor, olmaz böyle. Tek seslilik olması lazımdır. Başkanlık sistemine geçilsin, bakanlar da dışarıdan atansın. Rum tarafıyla madem ki bir federal çözümü görüşüyoruz, onlarda olan sistem ne ise bizde de öyle olsun.

Selçuk Ekendal:

"Başkanlık sistemi veya yüzde10 baraj"

Gerekli yasal düzenlemelerin en kısa sürede yapılıp, başkanlık sistemine geçilmesi bence uygundur. Ben sonuna kadar desteklerim. Eğer bu şekilde kalacaksa da ve yeniden bir seçime gidilecekse de önerim şudur; Barajı yukarıya çeksinler. Yüzde 5 baraj bu kadar çok siyasal partinin bulunduğu bir ülkede çok düşüktür. Barajı yüzde 10 yapsınlar, yüzde 10’u geçen bu işi alsın yürüsün. Ancak dediğim gibi bunların hepsinin çözümü en kısa sürede başkanlık sistemine geçilmesinde yatar.

Özkan Özdemir:

"Başkanlık sistemi istiyoruz"

Başkanlık sistemine geçilmeli. Ülkenin daha derli toplu bir yönetim tarafından yönetilmesi açısından bu adım atılmalı. Bu sistemde sorunların daha kolay çözümlenebileceğini düşünüyorum. Şahsen ben başkanlık sistemini desteklerim ve uygulanmasını da isterim.

Sonuçlar hemen hemen beklediğim gibi çıktı. Koalisyon çıkacağı belliydi yani nitekim öyle oldu. Belirsiz bir durum var şimdi. Kesin hükümet kurulacak mı, kim kimle kuracak, hiçbir şeyi bilemiyoruz. Hükümet kurulsa bile bu sonuçlarla istikrar sağlanabileceğini düşünmüyorum.

Kemal Özdevim:

"Ülke Başkanlık sistemine geçmeli"

Başkanlık sistemine geçilmeli demiyorum, geçilecek diyorum. Ülke şu an buna hazırlanıyor zaten. Çok evvelden olması gereken de buydu. Ülke de şu an Başkanlık sistemine geçmeye hazırlanıyor. Biz de o günü bekliyoruz.

Salih Dereli: Şimdiki sistem yürümüyor

Gerekli hazırlıklar yapıldığı takdirde, başkanlık sistemine geçilebileceğini düşünüyorum. Önce yasası hazırlanmalı ve halkın onayına sunulmalı. Vatandaş ne diyecek başkanlık sistemine? Ona göre halka da iyice anlatıldıktan sonra adımlar atılmalı. Alt yapı çok önemli. Alt yapı oluşturulamadan, hiç bir şey olmaz. Başkanlık sisteminin olmasında fayda vardır. Şimdiki seçim sistemi ile seçimin arkasına erken seçim düşünülür noktaya geldik. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından başkanlık sistemine geçilmeli.

Halil Ahmet:

"Erken seçime gidilebilir"

Seçim sonuçları ortaya çıktı ama ne değişti ben anlamadım, hiçbir şey değişmedi. Ulusal Birlik Partisi’nin birinci parti olacağı zaten belliydi ve birinci parti oldu da. Benim şahsi beklentim ise Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara gelmesiydi. Bu yüzden de seçim sonuçlarından da pek memnun kaldığım söylenemez. Bu sonuçlarla nasıl bir hükümet kurulur onu da bilemiyorum. Kurabilirlerse hükümeti kuracaklar, kuramazlarsa tekrardan erken seçime gireceğiz.

Olgun Güllü:

"İhtiyarlar yaktı bizi"

UBP’nin birinci parti çıkmasını açıkçası beklemiyordum. İhtiyarlar yaktı bizi. Açıkçası bu sonuçtan memnun da kalmadım. Bu sonuçla sağlıklı bir hükümet kurulacağına da inanmıyorum. Hatta bir hükümet oluşturulabileceğine de inanmıyorum. Tekrardan seçime gideceğiz diye düşünüyorum.

Mustafa Mazhar:

"Sonuçlar, erken seçimi işaret ediyor"

Seçim sonuçları ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Ben bir partinin tek başına iktidara gelmesini beklerdim. Çıkan sonuçları da ne yazık ki benimseyemedim. Bu sonuçlar, ülkenin bir kez daha seçime gideceğini gösteriyor. Bu ülkede koalisyonlar pek fazla yürümüyor. Denenmiştir. 14 kez seçime gitti bu ülke bugüne kadar. Halk artık bıktı usandı. Bir de bu seçimler aceleye geldi. Siyasi partiler görüşlerini tam olarak halka anlatamadan seçime girildi. Bir de en önemlisi partiler Kıbrıs sorununu göz ardı etti. Kimse ağzını açıp da Kıbrıs sorununda konuşmadı. Tek yaptıkları bir birlerini suçlamak oldu. Böyle bir süreçte girildi seçime. Çok yanlış hareketler oldu. Bir hükümet kurulursa da bu uzun ömürlü olmayacak, yürümeyecek.

Ahmer Ersoy:

"Sonuçlar memnuniyet verici"

Seçim sonuçları son derece memnuniyet verici… Ulusal Birlik Partisi dışında bir partinin birinci parti olarak çıkmasını istemiyordum. Başka bir parti birinci olsaydı ülkenin hali kötü olacaktı. Ben UBP’nin mantık çerçevesinde güzel bir koalisyona imza atıp, icraatlarını sürdüreceğine inanıyorum.

Nejat Tacel:

"UBP-HP Hükümetini görmek isterdim"

Sonuçlar çok iyi. Benim tam beklediğim gibi. Bunun aksi olmasını kesinlikle istemezdim. Tabi bazı kesimlerse çok büyük hüsrana uğradı, o başka hikâye. Koalisyon konusuna gelince; seçimden önce bazı partiler çok büyük konuştu. CTP ile HP UBP ile bir koalisyona girmeyeceklerini söyledi. HP seçimden sonra da bu tavrını net bir şekilde koruyor. Ben UBP-HP hükümeti görmek isterdim. Bekleyip göreceğiz.

Ahmet Kerimgil:

"28 yıldır oy kullanırım bir faydasını görmedim"

Seçim sonuçları hemen hemen tahmin ettiğim gibi oldu. Ancak şunu da ifade etmeliyim; Ben 28 senedir oyumu veririm, hiçbir faydasını görmedim. Ben kendi işimle gücümle, kendi cebimle geçinirim. Yalnız ben çok üzüldüm, ‘Kıbrıs Türk Hava Yolları’ kurulamayacak. Bazı bakanlar övünüyorlardı, ‘Kıbrıs Türk Hava Yolları yeniden kurulacak’ diye. Bu duruma çok maraz ettim.