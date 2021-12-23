Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107
Flaş Haber
Doğancı’da ani ölüm!
Kapat

“Hep birlikte bu günleri aşacağız”

Manavoğlu, “Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması , bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor” dedi

23 Aralık 2021 Perşembe 15:28
84 Okunma
“Hep birlikte bu günleri aşacağız”
banner108

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esnafın kepenk indirmemesi  ve vatandaşın alım gücünün korunmaı gerektiğini söyledi:

“Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik sıkıntıları çok daha ağır yaşayacağımız günler bizleri bekliyor.

Dün, pandeminin ilk aylarında gösterdiğimiz toplumsal mücadele ve kriz yönetimi ile başarı göstermiş bir halkız.

Bugün, bu mücadelenin çok daha çetin ve dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor.

Toplumsal mutabakatla bu mümkündür. Hep birlikte bu günleri aşacağız.

Bu memleket sahipsiz değildir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler: “Seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynanıyor”
Çeler: “Seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynanıyor”
Denktaş, asgari ücret ile ilgili eleştiride bulundu
Denktaş, asgari ücret ile ilgili eleştiride bulundu
Sıtkı Öztekin'den Oktay'a geçmiş olsun mesajı
Sıtkı Öztekin'den Oktay'a geçmiş olsun mesajı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim