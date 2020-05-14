Bahar SANCAR

Fotoğraflar: Davut MENDANLIOĞLU

Yaklaşık on yıldır bilişim sektöründe olan ve sadece malzeme satışıyla değil, aynı zamanda network ve altyapı hizmetleri de verdiklerini söyleyen Tufan Anıl Buldu aynı zamanda mühendis. Gündem Kıbrıs’a yaşadığımız süreci kendi sektörü açısından değerlendiren Buldu, yaptığı açıklamalar ile önemli noktalara dikkat çekti.

“HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜ YARINLARA İLERLEMEMİZ GEREKİYOR”

Koronavirüs Pandemisi dönemini kendi sektörü için değerlendiren Buldu, “Olması gereken bir süreçti. Bu dönemin şirketlere maddi olarak çok büyük bir külfeti oldu. 54 günlük süreçte maddi yükümlülüklerimizi hem personelimize hem de diğer iş ortaklarımıza karşı ödemekle mükelleftik. Şirket bazından elimizden gelen bir durum söz konusu değildi çünkü bütün dünya aynı sıkıntıları yaşıyor. Toplum olarak bu duruma katlanmak zorundayız ve hep birlikte çok daha güçlü yarınlara ilerlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BUNDAN SONRA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR BİLİŞİM SEKTÖRÜ OLACAĞINA İNANIYORUM”

Ayın 4’ü itibari ile yeniden hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Buldu, “İşlerimiz çok ciddi oranda artış gösterdi. Kapalı kaldığımız süreç içerisinde insanlar büyük sıkıntılar yaşadı. Diğer taraftan ise bilişim sistemleri sektörünün ne kadar önemli bir sektör olduğu anlaşıldı. Öğrenciler Online eğitimlere katıldı, işletmeler toplantılarını Online olarak yapmak zorunda kaldı. Bundan sonra çok daha güçlü bir bilişim sektörü olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ARTIK FARKLI BİR ÇAĞDAYIZ”

İnsanların evlerine kapandığı dönemde İnternet ve Bilişim Teknolojilerini kullandığının altını çizen Buldu, “Gelecek Teknoloji alanında ilerliyor. Bugünden sonra yaşanacak olan her şey bilişim sektöründeki hıza bağlı olarak ilerleyecek. Artık farklı bir çağdayız ve bu çağa adapte olmak zorundayız. Koronavirüs Pandemisi de bu çağa adapte olmak zorunda olduğumuzu bize kanıtladı” dedi.

“KKTC’DE HALA DAHA YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ”

Koronavirüs döneminde kişilerin işlemlerini Online sistemler üzerinden evden çıkmadan yapabileceklerinin ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığını belirten Buldu, “KKTC’de hala daha yeniliklere açık değiliz. Ne yazık ki sektörümüzde çok ehil insanlar bulunmuyor. Kuzey Kıbrıs’ta her sektörde olduğu gibi Bilişim sektöründe de çok ciddi bir tüketim var ve insanlar bu nedenle yanlış tercihler yapıyor. İnsanların ihtiyaçları olanı tedarik etmesi gerektiğini belirten Buldu, “Bir boy büyüğünü alalım seneye de giyeriz mantığıyla yaşayan bir toplum olduğumuz için bilinçsizce bir tüketim yapılıyor” şeklinde konuştu.

“BİZLERİN ARTIK DEVLET DAİRESİNE GİDİP BİR SAAT BEKLEYECEK ZAMANIMIZ YOK”

E-Devlet sistemlerine Kuzey Kıbrıs’ın daha adapte olamadığını söyleyen Buldu, “Adapte olabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Bu sistemler bir günde yaratılabilecek sistemler değildir ve çok ciddi alt yapı istemektedir. Türkiye ve diğer ülkeler bu konuda yıllardır çalışıyor. Önümüzdeki yıllarda göreceğiz ki E-Devlet tarzı sistemler insan hayatının bir parçası olacak ve olmak zorundadır da. Bizlerin artık devlet dairesine gidip bir saat bekleyecek zamanımız yok. Daha üretken ve verimli işler yapabilir, ailemize ve sevdiklerimize daha fazla zaman ayırabiliriz. Ancak biz bunun yerine ne yapıyoruz? Gidip devlet dairesinde saatlerce sıra bekliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz çağın en önemli sorunu zaman. Hepimizin zamana ihtiyacı var. E-Devlet ve benzeri sistemler geldiğimde bu zaman sıkıntımız bir nebze olsun azalacak” dedi.

“FİYATLARDAKİ ARTIŞ SADECE KKTC İLE ALAKALI DEĞİL”

Kuzey Kıbrıs’ta fiyatların diğer ülkelere kıyasla daha yüksel olması ve özellikle Pandemi döneminde bazı ürünlerin fiyatlarının birkaç katına katlandığının hatırlatılmasının ardından Bilişim sektöründeki fiyat dengelerini sorduğumuz Buldu, “Evet artış yaşandı ancak bu sadece KKTC ile alakalı değildi. Çok uzun süre dünyada üretim durdu. Stokları olan işletmeler mallarını satabildi fakat arkası olmadığı için mal katma değerleri arttı. Bizim sektörümüzde de aynı sorun söz konusu. Pandemi öncesi ürün fiyatları ile yerine yeni ürün koyamamaya başladık. Kar etmek yerine zarar etmeye başladık. Bu durumu müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz ancak daha fazla yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“ŞU AN BİR TÜKETİM ÇILGINLIĞI YAŞIYORUZ”

Fiyatların bir süre daha kademeli olarak artacağını da sözlerine ekleyen Buldu, “Dünya da üretim eski haline gelip stoklar istediğimiz seviyeye geldiğinde kademeli olarak fiyatlar da azalacaktır. Şu an bir tüketim çılgınlığı yaşıyoruz. Yeni ürün tedarikinde çok zorlanıyoruz. Ben kendi şirketim adına şunu söyleyebilirim ki elimden geldiği kadar fiyatlar konusunda müşterilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Ödenen vergiler ve masraflar göz önüne alındığında fiyatların Türkiye’ye göre biraz daha yüksek olması normal fakat iki kata varan fiyat farklılıkları çokta normal değil” dedi.

“ÜNİVERSİTELER SADECE ÖĞRENCİLERİNE DEĞİL, İÇİNDE BULUNDUKLARI TOPLUMA DA FAYDALI OLMALIDIRLAR”

Bir eğitim adası olan KKTC’de üniversitelerin teknoloji ve bilişim alanlarında olan çalışmalarının kendi içlerinde devam ettiği ve bunun halka ulaştırılıp ulaştırılmadığı yönündeki düşüncelerini sorduğumuz Buldu, “Adadaki üniversitelerin hemen hemen hepsi özel üniversiteler ve çok büyük çaplı değiller. Adamızda Teknokent çalışmaları başladı ancak konuyla ilgili bize henüz net bilgiler gelmedi. Biz kendi çabalarımız ile öğrenmeye çalışıyoruz. Üniversiteler sadece öğrencilerine değil, içinde bulundukları topluma da faydalı olmalıdırlar. Yeterli öğretim elemanı ve yeterli eğitime sahip çok fazla üniversitemiz yok ve takdir edersiniz ki buradaki üniversiteler de kâr amacı güden işletmeler. Bu nedenle ben bunun çokta başarılı olabileceğine inanmayanlar arasındayım” şeklinde konuştu.