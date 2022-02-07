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Her gün, Biraz Daha Geriye!

Fırat Borak'ın köşe yazısı...

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:32
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Her gün, Biraz Daha Geriye!
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Hiçbir zaman, köylerde yaşayan insanların bu kadar ümitsiz olduğuna şahit olmadım.

Üretim yok, destek yok, teşvik yok, iş sahası yok, yatırım yok, gençlerimiz ve çocuklarımız için tek bir sosyal alan yok!

Şubat tatili geldi ve çocuklarımız evlerde hapis gibi.

Kendi yolumuzu çizmezsek, bu bize pahalıya mal olacak. Doğru olanı ve yeri geldiği zaman doğru tercih yapmayı bilmeliyiz.

Bir zamanlar Üniversite mezunu bulmakta zorlanan Karpaz, şu an yüzlerce işsiz Üniversite mezununu içinde barındırıyor.

‘’Z’’ kuşağı çok farklı. Ve bu farkın gerekliliği neyse yerine getirilmek zorundadır.

bir sinema, tiyatro, sosyal etkinlik görmeden Liseye kadar giden çocuklarımız, gençlerimiz var.

Bunun, üzerimizde yaratacağı olumsuzluğu düşünebiliyor musunuz?

Yıllarca emek vermiş ve Üniversiteyi bitirmiş olan gençlerin yaşadığı yerlerde geleceğe dair tek bir ümidi olmaması ne demek biliyor musunuz?

Tamam! iş vermeyin. Ama bu insanlara, iş yapacakları sahalar açın.

Eko Turizm için teşvik, Hayvancılık için teşvik, Üretim için teşvik. Hiçbiri olmadığı gibi, hiçbirimizden talepte yok Arkadaş! Neyi bekliyorsunuz gençler? Talep edin, susmayın, itiraz edin.

Seçimden seçime sadece oy kullanmak ve yalandan yüzünüze gülünmesi tatmin ediyor mu sizi?

Bu topraklar, binlerce yıl daha bizlere yeter. Doğru seçim ve akıllı istekler bizi kurtarır. Halen daha geç değil.

Yüzlerce km sahillerimizden kaç kişi ekmek yiyor? Bu doğallığı, sadeliği bozmadan ekmek parası kazanamaz mıyız? Kaç kişi talep etti bunu? Dünyanın sayılı tarihi güzelliklerini kullanıp kaç kişi para kazanıyor? Köy içi Turizm modelini geliştirmek ve buna yenilerini eklemek için kaç kişi talepte bulundu?

Gençler! Biri bunları bize havadan vermez. Mücadele, talep ve doğru seçimler yapmak zorundayız.

Zafer Burnu bir köy daha etmez mi? Kaç kişi talep etti orada Turizm, hayvancılık, tarım veya balıkçılık yapmayı?

Gençler! Bu imkânları kullanmanın, artık önünüze bakmanın zamanı geldi. Ayağa kalkın ve talep edin.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

Son Güncelleme: 07.02.2022 10:35
Anahtar Kelimeler:
Fırat Borak
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