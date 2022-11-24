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"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"

Öztürkler Serdarlı, Ergenekon, Pınarlı, Gönendere, Görneç, Muratağa, Atlılar ve Mutluyaka geçen haftadan başlatılan asfaltlama çalışmalarının planlandığı şekilde başarıyla bitirildiğini açıkladı.

24 Kasım 2022 Perşembe 14:42
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"Her hafta bir köyümüze hizmet götürmeye devam ediyoruz"



İçişleri Bakanı Ziya ÖZtürkler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yılbaşına kadar 21 köyümüze hizmet götürmek için başlattığımız Kırsal Kesim Altyapı çalışmalarında “Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet” götürmeye devam ediyoruz. Yılbaşı gelmeden ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Öztürkler Serdarlı, Ergenekon, Pınarlı, Gönendere, Görneç, Muratağa, Atlılar ve Mutluyaka geçen haftadan başlatılan asfaltlama çalışmalarının planlandığı şekilde başarıyla bitirildiğini açıkladı.

Bakan Öztürkler'in paylaşımı şöyle:

Yılbaşına kadar 21 köyümüze hizmet götürmek için başlattığımız Kırsal Kesim Altyapı çalışmalarında “Her Hafta Bir Köyümüze Hizmet” götürmeye devam ediyoruz. Yılbaşı gelmeden ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inancım tamdır.

Serdarlı, Ergenekon, Pınarlı, Gönendere ve Görneç’te geçen haftadan başlatılan asfaltlama çalışmaları planlandığı şekilde başarıyla bitirilmiştir. Muratağa, Atlılar ve Mutluyaka’daki asfalt dökümü ise dün itibariyle tamamlanmıştır.

Altyapı çalışmaları kapsamında akşamlara kadar verdiğimiz sözü tutmak için alın teri döken tüm işçilerimize teşekkür ediyor, 8 köyümüze yeni yolların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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