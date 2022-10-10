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"Her şey daha da zamlanacak"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, brent petrol fiyatının bugün itibariyle yeniden 100 dolara yaklaşması nedeni ile her şeyin daha da zamlanacağına vurgu yaptı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:41
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"Her şey daha da zamlanacak"



 Kudret Özersay, bu senenin başından bu yana maaşlara zam yapılması değil, piyasanın ucuzlatılması için alınması gereken önlemleri defalarca açıkladıklarını fakat hükümetin kılına dahi kıpırdatmadığını söyledi.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

OPEC ülkeleri ve özellikle Rusya ile Suudi Arabistan, kendi petrol gelirlerinin azalmasından endişe ederek geçtiğimiz hafta petrol üretimini kısma kararı almıştı. Arz azalınca brend petrol fiyatı bugün itibariyle yeniden 100 Dolara yaklaştı. Piyasada her şeyin daha da zamlanması anlamına gelen bu gelişme daha da fakirleşme demek. Bu senenin başından bu yana maaşlara zam yapılması değil, PİYASANIN UCUZLATILMASI için alınması gereken önlemleri defalarca açıkladık. Fonların temel ihtiyaç ürünlerinde bir süreliğine sıfırlanması, bunun raf fiyatlarına yansımasının denetlenerek sağlanması, üretcilerin girdi maliyetlerine Avrupa'da olduğu gibi özellikle elektrik ve gübrede göstermeklik değil dişe dokunur destek verilmesi, gümrüklerde döviz kuru sabitlemesi, ithalatta vergilerin navlun dahil edilerek değil çıplak fiyat üzerinden hesaplama yapılması, peşin KDV uygulamasının gözden geçirilmesi, enflasyon muhasebesine geçilmesi ve dahası.

Onlarca kez söylememize rağmen gayri meşru hükümet KILINI DAHİ KIPIRDATMADI ya da göstermelik birkaç makyaj nitelikli dokunuş yaptı. ALIM GÜCÜ HIZLA ERİYOR, herkes ayın sonunu getirebilmek için nereden kısacağını bilemiyor. Bütün bunlar daha mutsuz, daha gergin ve huzursuz bireyler demek, aile içi huzurun da bozulması demek. Çocukların beklentilerinin karşılanamaması, yeni aile kuran ve hayata atılanların umutsuzluğa kapılarak ülkeyi terk etmeyi düşünmesi demek.

Bu durum sürdürülebilir değil, gayrimeşru bir hükümetle HİÇ MÜMKÜN DEĞİL. Meşruiyet zeminine yeniden dönülmesi ve TOPLUMSAL BİR MUTABAKATLA ekonomi ve özellikle tarımsal üretim alanında planlı yeni bir vizyon ortaya konulması kaçınılmazdır. Bu hükümetin "gittiği yere kadar gitmesini" beklemek bu şartlarda bu ülkeye yazık etmektir

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayZamHalkın Partisi
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