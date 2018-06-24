Her yer kaçak dolu

Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da Küçük Sanayi Bölgesinde şüpheli olarak görülen ve Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen Atik Hasan ile Md İbrahim Kholil’in KKTC’de kaçak oldukları ortaya çıktı. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan dolayı tutuklanarak dün İskele Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Atik ile Kholil aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kaçak olduklarını beyan ettiler…

Meselenin tahkikat memuru Yasin Kural, 22 Haziran tarihinde Mağusa Küçük Sanayi Bölgesinde şüpheli olarak görülen zanlı Atik Hasan ile Md İbrahim Kholil’in alıkonularak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü söyledi. Zanlıların yapılan ilk sorgularında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini ve çalışmadıklarını beyan ettiklerini açıklayan Kural, zanlıların beyanlarının araştırılacağını söuyledi.

Kural ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Hasan’ın 630 gün, zanlı Kholil’in ise 1055 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kural, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.