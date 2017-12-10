Her yerden uyuşturucu çıktı

Havadis'in haberine göre, Lefkoşa’da Kızılay bölgesinde önceki gün saat 18.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından Vural Bozlar ile Hakan Aldemir’in bulunduğu araçta yapılan kontrolde Vural Bozlar’ın tasarrufunda yaklaşık 2 gram, Hakan Aldemir’in tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis ekiplerince zanlıların evinde yapılan aramada ise Vural Bozlar’ın evinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet sigara izmariti tespit edildi.

Hakan Aldemir’in evinde ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Her iki zanlı da soruşturma maksatlı gözaltına alındı.

Zanlılardan yapılan soruşturmada meselede bağlantısı bulunduğu gerekçesi ile 46 yaşındaki Y.B. de gözaltına alındı.

Uyuşturucu zanlıları, Lefkoşa’da dün mahkemeye çıkarıldı.

Ramiz: İki zanlı suçunu kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, mahkemede verdiği ifadede olayın bulgularını anlattı.

Ramiz, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Kızılay bölgesinde önceki gün saat 18.00 sıralarında, Vural Bozlar ile Hakan Aldemir’in bulunduğu araçta Vural Bozlar’ın tasarrufunda yaklaşık 2 gram, Hakan Aldemir’in tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Ramiz, Vural Bozlar’ın evinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet sigara izmariti, Hakan Aldemir’in evinde ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Cemal Ramiz, zanlı Vural Bozlar’dan yapılan sorguda, söz konusu maddeyi zanlı Hakan Aldemir’den 3 gram olarak aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Ramiz, zanlı Hakan Aldemir’in ise söz konusu maddeleri Y.B’nin yönlendirmesi üzerine Lefkoşa’da bir yerden 56 gram olarak aldığı yönünde beyanda bulunduğunu zanlı Aldemir’in ifadesi üzerine zanlı Y.B’nin de gözaltına alındığını söyledi.

Ramiz, zanlı Vural Bozlar ile Hakan Aldemir’in gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti.

“Aranan bir kişi var”

Polis memuru Cemal Ramiz, mesele ile ilgili aranmakta olan bir kişi olduğunu, kayıp olduğuna inanılan emarelerin mevcut olduğunu ve zanlı Vural Bozlar ile Hakan Aldemir’in gönüllü ifadelerinin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını ifade etti.

Ramiz, soruşturmanın henüz yeni olduğuna dikkat çekerek, üç zanlının da bu aşamada poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, polisin tutukluluk talebini olumlu karşıladı. Üç zanlı da Pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılacak.