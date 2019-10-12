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Herdaimdostlar Bedis bölgesinde kuş yuvası yerleştirdi

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:26
Herdaimdostlar Bedis bölgesinde kuş yuvası yerleştirdi

Herdaimdostlar grubu, bu sabah, Bedis bölgesindeki çam ağaçlarına kuş yuvası yerleştirdi.

Herdaimdostlar tarafından yapılan açıklamada, biyolojik mücadelede kuşların rolü ve önemine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Ormanların korunmasında salgın durumuna geçen böceklerin önlenmesinde böceklere karşı böcekçil kuşların korunmasını sağlamak için ormanlara kuş yuvası yerleştirdik. Buradaki amacımız özellikle baştankara gibi ormanlara zarar veren böceklerle beslenen kuşların yuva yapmaları, ormanlarımıza yerleşmeleri ve korunmaları ile popülasyonlarını ormanda artırmalarıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
HerdaimdostlarBedis BölgesiKuş YuvasıHaberGündemKıbrıs
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