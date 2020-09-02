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Hırsızlar yakayı ele verdi

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar B.D ve D.Y teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:27
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Hırsızlar yakayı ele verdi

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar B.D ve D.Y teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu olayla ilgili bulguları aktardı.

Erginsoylu huzurda bulunan zanlılar B.D ve D.Y'nin 29.08.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak methaldar olduklarını söyledi.

Polis 29.08.2020 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da zanlıların Çaldıran Yolu Sokak üzerinde bulunan Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisinde bulunan yine adı edilene ait Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde söz konusu sirkat edilen eşyalarına bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Cemal Erginsoylu zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı B.D'nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlı D.Y'nin ise 20 günü aşmamak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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