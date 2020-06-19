Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Hırsızlardan biri yakalandı

Kalkanlı’da Fikret Akmandor’a ait ağıldan iki küçük kangal cinsi köpekleri çalarak satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

19 Haziran 2020 Cuma 10:56
937 Okunma
Hırsızlardan biri yakalandı

Kalkanlı’da Fikret Akmandor’a ait ağıldan iki küçük kangal cinsi köpekleri çalarak satan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polis bültenine göre, Kalkanlı'da geçtiğimiz pazartesi 15.00 sıralarında Fikret Akmandor'a ait ağıldan Kangal cinsi bir buçuk aylık iki yavru köpek çalındı.

Polisin hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmasında R.M (E-36) ve M.T’nin (E-22) köpekleri çaldıktan sonra başka bir şahsa 400 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak R.M tutuklandı, M.T ise aranıyor.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu
Başbakan Tatar, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı'na sundu
Açıklama yok
Açıklama yok
Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı
Tüm Yollardaki Oto Korkulukların Tamiri İçin İhale Açıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim