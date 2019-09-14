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Hırsızlık zanlısı 2 gün poliste tutuklu kalacak

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:04
Hırsızlık zanlısı 2 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisi otoparkı içerisinde zanlı Osama Al Ali’nin aracı içerisinde arkadaşı tarafından araç içerisinde bırakılan çanta ve içerisindeki paraları çalması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır huzurda bulunan zanlı Osama Al Ali’nin 13 Eylül 2019 tarihinde saat 11.45 raddelerinde Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oto park alanı içinde kendisine ait ET 279 plakalı araç içerisinde bırakılan müşteki Ala Hussein Amin Katout'e ait siyah renk el çantası içinden adı edilene ait 1000 ABD Doları ve 1800 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine şubeye gelmesi üzerine yapılan sorgusunda işlemiş olduğu suçu kabul edip çalmış olduğu 1000 doların 900 dolarını ve 1800 Euro’nun tümü ile çantayı polise teslim ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kayıp olan 100 doların arandığını ve alınan ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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HırsızlıkPARATutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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