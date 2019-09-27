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Hırsızlık zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

27 Eylül 2019 Cuma 19:56
Hırsızlık zanlısı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanan Alexander Satlaev bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Alexander Satlaev’in Girne’de meydana gelen ‘Soygun’ ve ‘Ciddi Darp’ meselelerinden methaldar olduğunu söyledi.

Kardeşler, zanlının 22 Eylül tarihinde, Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan Özen Apartmanı’nın altında, müşteki bir kadının arkasına gizlice geçtiğini ve boğazını sıkmak suretiyle bayılttığını söyledi. Kardeşler, zanlının daha sonra müştekinin elindeki tuttuğu ve içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığını ifade etti. Zanlının kamera görüntülerinden belirlendiğini söyleyen Kardeşler, Kaşgar bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının Rus vatandaşı olduğunu ve ülkeye 19 Ağustos’ta giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tutuklanmasının ardından müştekinin Girne Polis Müdürlüğü’ne gelerek zanlıyı 8 kişi içerisinden teşhis ettiğini belirten Kardeşler, olay yerinde bulunan bir deniz havlusu ile müştekiye ait olan çantanın emare olarak alındığını, ancak çantada muhafaza edilen paraların henüz bulunamadığına işaret etti. Kardeşler, havlu üzerinde saç kılı bulduklarını ve DNA araştırması için Türkiye’ye göndereceklerini ifade etti.

Polis, ayrıca Girne’de boğazı sıkılarak bayıltılan bir kadının da cinsel saldırıya uğradığını, zanlının bu olayla bağının olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Zanlının Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ve 4 kadına tecavüz girişiminde bulunduğunu, mesleğinden istifa ettiğini belirtti.

Kardeşler, zanlının Rusya’daki olaylarda kadınlara arkalarından yaklaşıp, boğazından sıkacak bayılttığını, KKTC’de meydana gelen olaylarla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Kardeşler, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar ise soruşturmanın selameti açısından zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

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