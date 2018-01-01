Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner37
banner34

Hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı!

banner35

Bahçeli’de dün sabah hırsızlık oldu, bir araç da kasti hasara uğratıldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
Hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı!
banner10

Bahçeli’de dün sabah hırsızlık oldu, bir araç da kasti hasara uğratıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Bahçeli'de Palm Bay View sitesinde Ali Sharafat'a ait evin kapısı anahtarla açıldı. Evden, şarjlı matkap, elektrikli bıçkı gibi küçük ev aletleri çalındı. Aynı sitede park halinde bulunan Maria Magdalena Soare’ye ait MNY 620 plakalı aracın lastiği matkapla delinerek kasti hasara uğratıldı.

Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-43) tutuklandı. 

* * *

ÇATALKÖY’DE BİR EVDEN PASAPORT, ZİYNET EŞYASI, DİPLOMA VE PARA ÇALINDI

Öte yandan, Çatalöy’de 21 ile 24 Aralık tarihleri arasında meydana geldiği tahmin edilen hırsızlıkla ilgili bir kişi tutuklandı.

Anna Necheporuk’a ait evin penceresinden hasar yapılmaksızın içeriye girildi, dolapta muhafaza edilen dijital kasadan Anna Necheporuk, Kian Alexander Golightly, Garrin Stephen Golightly ve Tiffany Reeve Golightly’e ait 5 pasaport çalındı. Kasan ayrıca muhtelif ziynet eşyaları ve Anna Necheporuk'a ait Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü diplomasıyla bin 500 sterlin nakit para alındı. 

Meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-37) tutuklandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte vize düzenledi, tutuklandı
Sahte vize düzenledi, tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Gazimağusa’da kundaklama!
Gazimağusa’da kundaklama!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim