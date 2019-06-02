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Hizmet-Sen, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını bildirdi

Hizmet Sen Din İşleri Yasası’nın Anti Demokratik Maddeler İçerdiğini İleri Sürdü

02 Haziran 2019 Pazar 17:15
Hizmet-Sen, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını bildirdi
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Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen), Din İsleri Yasası hazırlanırken  kendi görüşlerinin alınmadığını kaydetti ve yasanın “anti-demokratik maddeler içerdiğini”, din işlerinde demokrasi,  temel insan hakları ve özgürlükleri yok ettiğini ileri sürdü.

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Hizmet-Sen Başkanı Mehmet Bahadır Kurumanastırlı yazılı açıklamasında, “din ve vicdan özürlüğünü ortadan kaldırdığı, ülkedeki dini  ibadetlerin Din İsleri Başkanı’nın  iki dudağı arasında olduğu” iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne baş vuruda bulunduklarını bildirdi.

Din görevlileri, müezzinler ve kayyımların emeklilik hakkı  kazandıkları gerekçesiyle, zorla, kandırılarak emekli edildiklerini de iddia eden Kurumanastırlı, Din İşleri Komisyonu’nun,  kaldırılması, yetki ve görevlerinin,  Vakıflar   İdaresi’ne devredilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Kurumanastırlı, din görevlileri ile konuya duyarlı halkın bu konuyla ilgili görüşlerini Hizmet-Sen’e bildirmelerini de istedi.

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Hizmet-SenAnayasa MahkemesiDin İsleri YasasıHaberGündemKıbrıs
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