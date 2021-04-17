Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

HP Ödeneğinin Durdurulmasıyla İlgili Tasarılar Resmi Gazete’de Halkın Bilgisine Sunuldu

Kamu çalışanları ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay süreyle durdurulmasını düzenleyen yasa tasarıları, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:20
149 Okunma
HP Ödeneğinin Durdurulmasıyla İlgili Tasarılar Resmi Gazete’de Halkın Bilgisine Sunuldu

Kamu çalışanları ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay süreyle durdurulmasını düzenleyen yasa tasarıları, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarılarla ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.

Tasarılar, kamu görevlileri, emekliler, öğretmenler, polisler, Sivil Savunma Teşkilatı personeli, kamu sağlık çalışanları, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi çalışanları, Din İşleri Dairesi çalışanları, Sosyal Güvenlik Yasası altında çalışanlar, güvenlik kamu görevlileri, Atatürk Öğretmen Akademisi personeli, Sosyal Sigortalar Yasası tahtında emekli maaşı alanların mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında alması gereken hayat pahalılığı ödeneklerinin durdurulmasını içeriyor.

Hükümetin yasa gücünde kararnameyle uyguladığı hayat pahalılığını dondurma kararının yasayla da düzenlenmesi için hazırlanan tasarılar, koronavirüsle mücadelede devletin ekonomik koşulları ve bütçe imkanlarındaki zorunluluk gerekçesiyle hayat pahalılığı ödeneklerinin dört ay durdurulmasını amaçlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan’da Ciro Devri Bir Yıl Süreyle Askıya Alındı
Ercan’da Ciro Devri Bir Yıl Süreyle Askıya Alındı
Ataoğlu'ndan Kur'an Kursu Açıklaması
Ataoğlu'ndan Kur'an Kursu Açıklaması
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepki
Oktay'dan KKTC Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepki
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim