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HP’de istifalar durmuyor…

Halkın Partisi Mesarya bölge sorumlusu Hüseyin Zafer "Devlet yönetmek ve parti yönetmek ciddi iştir, HP'yi bu ciddiyete haiz bulmuyorum" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

08 Aralık 2020 Salı 12:59
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HP’de istifalar durmuyor…

Halkın Partisi Mesarya Bölge sorumlusu Hüseyin Zafer Halkın Partisi’nden (HP) istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Zafer “Bu partide her şeyin tam içinde aktif yaşayan biri olarak bunlara benim de vekillerim gibi dur deme zamanım geçti bile. Bu vesile ile Halkın partisi ile tüm bağlarımı kopardığımı her türlü görevlerinden İSTİFA ETTİĞİMİ kamu oyuna ilan ederim. Bu partiye çok hakkımın geçtiğini elbette ki hakkımı helal etmediğimi de bildiririm çünkü ne partilileriniz ne de yüce halk bunlara layık değildir” ifadelerini kullandı.

Zafer'in açıklaması şöyle:

STİFA EDİYORUM . KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYRULUR.

Halkın Partisi Akdoğan ve Mesaryadaki sorumluluğumdan istifa ediyorum. Kudret bey’le ta toparlanıyoruz derneği kurulurken olan bağım ve üyeliğimden bugünlere gelinceye dek çok emeklerimin fedakarlıklarımın olduğu bir parti bu gün ise gelinen nokta hayal kırıklığı ve kandırmacadan ötesi değil parti ve ülke böyle yönetilmez be arkadaşlar. Bu istifamın oluşu da şu şekildedir bu 3 vekilin ve birkaçının daha pasifize edildiğini kaale alınmadığını ben 3 yıldır özel yazışma ağından yazıyor şikayetlerimi dile getiriyordum önlem alınması ve birliğin beraberliğin sağlanmasını talep ediyordum bugün istifaların arkasından paylaşılan yazıya yine eleştirimi yaparak bu istifaların üst yönetimden kaynaklandığı eleştirilerimi yaptım diye beni gizli guruptan çıkaran zihniyetle aynı yolu yürümemem gerektiği inancına da vardım ve istifa ediyorum. Aynı zamanda parti içinde Ötelenmiş, ötekileştirilmiş ,pasifize edilmiş bu 3 vekil Dr.Hasan Topal vekilim, Mesut Genc vekilim,ve Hasan Büyükoğlu II vekilim’in bu haklı istifasında onların yanında olduğumu Halkın partisinin ego, kibir , hırs ve düşünce yapısı ile yöneltilmesi ve de bunlarla uyuşmadığımızı bunlar için parti yetkili organında defaaten şahsım kavgalar verdiğimi değişmediğini görmem ve göremediğimizden dolayı bende sonuna dek onurlu duruş sergilemiş pırlanta gibi halk insanı olan bölgelerinde saygın sevilen takdir görülerek seçilen istifasını vermiş vekillerimin arkasındayım. Halk’a hizmet için geldiğimiz bu yolda yukarda saydığım hislerle ve icraatlarla kötü yönetmeyi kendine görev bilmiş bu yapıda asla artık bende kalamam . Kimsenin kimseyi zefleme , dalga geçme hakkı yoktur ne benimle ne vekillerimle nede halkla dalga geçilmesine asla müsamağa gösteremezdim. Bu partide her şeyin tam içinde aktif yaşayan biri olarak bunlara benim de vekillerim gibi dur deme zamanım geçti bile. Bu vesile ile Halkın partisi ile tüm bağlarımı kopardığımı her türlü görevlerinden İSTİFA ETTİĞİMİ kamu oyuna ilan ederim . Devlet yönetmek ve parti yönetmek ciddi iştir bu ciddiyete haiz bulmadığım için ve artık görüşleri ve icraatları ile örtüşmediğim için daha fazla ne onlar bizleri kandırsın nede biz onları kandıralım diyorum çünkü artık benimle ve halk ile dalga geçilmesi bu isyanı, baş kaldırışı bu şekle getirmiştir. Bu partiye çok hakkımın geçtiğini elbetteki hakkımı helal etmediğimi de bildiririm çünkü ne partilileriniz nede yüce halk bunlara layık değildir. Tüm çevrem ,tüm arkadaşlarım, tüm bu parti için oy istediğim belde insanım ve değerlerimden özür diler Halkın Partisinden istifa ettiğimi siz değerli yakınlarıma ve dostlarıma saygılarımla bildiririm. Sağlıkla kalınız…..

Son Güncelleme: 08.12.2020 14:02
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